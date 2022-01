Milan-Spezia, arriva la decisione dell’AIA su Serra: i dettagli (Di martedì 18 gennaio 2022) Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport i vertici arbitrali hanno già deciso le sorti di Marco Serra, l’arbitro di Milan-Spezia finito dopo l’errore di ieri nell’occhio del ciclone. Per chi non lo sapesse il direttore di gara torinese ha clamorosamente deciso di non applicare la regola del vantaggio sul fallo ai danni di Rebic, negando di fatto il gol a Junior Messias ed i 3 punti ai Rossoneri. Immediate le scuse dell’arbitro accortosi immediatamente del grave errore commesso, che potrebbe pesare tantissimo sulle sorti del Milan in campionato. Marco Serra Milan SpeziaLa decisione dell’AIA L’AIA è apparsa molto irritata dall’errore commesso e ha deciso di ... Leggi su rompipallone (Di martedì 18 gennaio 2022) Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport i vertici arbitrali hanno già deciso le sorti di Marco, l’arbitro difinito dopo l’errore di ieri nell’occhio del ciclone. Per chi non lo sapesse il direttore di gara torinese ha clamorosamente deciso di non applicare la regola del vantaggio sul fallo ai danni di Rebic, negando di fatto il gol a Junior Messias ed i 3 punti ai Rossoneri. Immediate le scuse dell’arbitro accortosi immediatamente del grave errore commesso, che potrebbe pesare tantissimo sulle sorti delin campionato. MarcoLaL’AIA è apparsa molto irritata dall’errore commesso e ha deciso di ...

Advertising

pisto_gol : L’AIA, che non si è mai scusata per gli errori di LoBello, Mattei Ceccarini, De Santis Tagliavento e Orsato oggi si… - NicoSavi : Nicola Savino si complimenta con Spezia e Milan per aver giocato una bellissima partita, fatta di calcio onesto e spettacolare. - Gazzetta_it : L'Aia si scusa con il Milan per gli errori di Serra, l'arbitro verso un lungo stop #MilanSpezia - CuoreDiDrago_3 : @marcovarini @NonEvoluto Il discorso è che bisogna prendersela con la Lega. L’AC Milan con questa scelta scellerata… - gianpi36590925 : RT @fralittera: Il milan twitter riunito da ieri per chiedere la ripetizione della gara contro lo Spezia -