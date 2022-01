Marino Bartoletti guarito dal tumore | Forse il peggio è passato

(Di martedì 18 gennaio 2022) “il” confessa il giornalista sportivo, 71 anni, parlando delche lo aveva colpito la scorsa primavera. In un’intervista al Corriere della Sera,ha detto di essersi messo alle spalle il male della scorsa primavera, pur dovendo continuare a sottoporsi a controlli periodici. Volto amatissimo della televisione,è anche autore di diversi romanzi, tra cui l’ultimo intitolato La cena degli dei, che gli ha fatto vincere il Premio Selezione Bancarella, il secondo posto all’Invictus, all’Ulisse. Il 18 novembre, poi, ne uscirà il seguito, Il ritorno degli dei. La cena degli dei parla di una cena intorno alla tavola di un grande vecchio, nella quale si riunivano tante personalità scomparse, ...

Durante la sua partecipazione a ' Oggi è un altro giorno ' - programma di Rai Uno condotto da Serena Bortone -, 71 anni, si era lasciato andare ad aneddoti personali e ad un ...Ne sa qualcosa, ex direttore di Rai Sport, che ha perso la moglie, Carla Brunelli , nel 2016 in seguito a un incidente domestico . Paolo Rossi, come è morto?/ La malattia tenuta ...Il giornalista si racconta: la vittoria sulla malattia, il nuovo romanzo. "Maradona e Rossi? Portatori di grandi valori umani" e la probabile incursione al Festival di Sanremo ...La sua confessione inattesa aveva toccato il cuore, quando nello scorso maggio aveva rivelato la sua malattia. Durante la sua partecipazione a ‘ Oggi è un ...