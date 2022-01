Giudice sportivo, sei squalificati per un turno. Brozovic in diffida (Di martedì 18 gennaio 2022) Le decisioni del Giudice sportivo dopo la ventiduesima giornata della Serie A 2021/2022 Sono sei i giocatori fermati dal Giudice sportivo dopo la terza giornata del girone di ritorno della Serie A 21/22. Tra questi non compare nessun giocatore dell’Inter che dunque saranno a disposizione di Inzaghi per la prossima giornata di campionato. Da segnalare l’entrata in diffida di Brozovic, che come Vidal e Lautaro Martinez, rischiano di saltare il derby contro il Milan in caso di ammonizione. I giocatori che salteranno la prossima giornata sono: Pavoletti e Carboni (Cagliari), Cataldi (Lazio), Maggiore (Spezia), Ranieri (Salernitana) e Soumaoro (Bologna). L'articolo proviene da intermagazine. Leggi su intermagazine (Di martedì 18 gennaio 2022) Le decisioni deldopo la ventiduesima giornata della Serie A 2021/2022 Sono sei i giocatori fermati daldopo la terza giornata del girone di ritorno della Serie A 21/22. Tra questi non compare nessun giocatore dell’Inter che dunque saranno a disposizione di Inzaghi per la prossima giornata di campionato. Da segnalare l’entrata indi, che come Vidal e Lautaro Martinez, rischiano di saltare il derby contro il Milan in caso di ammonizione. I giocatori che salteranno la prossima giornata sono: Pavoletti e Carboni (Cagliari), Cataldi (Lazio), Maggiore (Spezia), Ranieri (Salernitana) e Soumaoro (Bologna). L'articolo proviene da intermagazine.

