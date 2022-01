Gf Vip 6 | Soleil esce allo scoperto e racconta la verità in pubblico | “Tra me e LUI…”

(Di martedì 18 gennaio 2022) Gf Vip 6,Sorge non ci sta più e scoppia il putiferio: le sue ragioni sono radicate e sensate, al cuor non si comanda. Ma tu guarda in cosa… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

GrandeFratello : Il pubblico ha deciso che la prima VIP a salvarsi è... Soleil! #GFVIP - peppe844 : #gfvip #Solex #GrandeFratello Resta da capire chi lo ha mandato veramente... - ParliamoDiNews : GF Vip, caos nella notte: Soleil pugnalata, Jessica crolla, Delia si sbilancia #caos #notte #soleil #pugnalata… - GuidoCordeschi : RT @blogtivvu: Aereo per Soleil e Alex al GF Vip, la reazione di Delia Duran: “E’ finita!” – VIDEO - blogtivvu : Aereo per Soleil e Alex al GF Vip, la reazione di Delia Duran: “E’ finita!” – VIDEO -

Ultime Notizie dalla rete : Vip Soleil

Aereo pere Alex al GF: Delia Duran scoppia a piangere "Solex its real. Always connected (Solex è reale. Sempre connessi)" , questo il messaggio aereo volato sopra le teste dei vipponi. ......Fratello. Lui è Biagio D'Anelli , il quale ha detto la sua sulle ultime dinamiche viste nella spiata Casa di Cinecittà ed intervenute dopo l'ingresso della moglie (o ex?) di Alex Belli ....Manila Nazzato volta le spalle a Soleil e decide di schierarsi dalla parte di Delia Duran dopo l'aereo e la battuta della Sorge: le ultime news ...Arriva un aereo per Soleil che manda in crisi Delia Duran che crolla: è pronta a lasciare Alex Belli, le ultime news dal GF VIP 6 ...