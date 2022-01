Due "draghi " per un paese a cui serve "un accordo su profili alti". Parla Matteo Lepore (Di martedì 18 gennaio 2022) Il giorno dell’incontro tra Enrico Letta, Giuseppe Conte e Roberto Speranza è quasi arrivato (domani), la prima votazione per il Colle si avvicina e Matteo Lepore, sindaco Pd di Bologna, saluta con favore “l’evoluzione delle ultime ore”, dice al Foglio, “e cioè il fatto che i leader dei partiti stiano dialogando, perché è molto importante che si trovi un accordo già per le prime votazioni, a partire da un punto alto”. E draghi lo rappresenta, per Lepore e per tanti sindaci per cui, intanto, non ci si può permettere di perdere il treno del Pnrr. La politica non significa soltanto “coraggio di governare”, dice Lepore — che dal territorio vede le cose dalla prospettiva di chi deve fare — ma significa anche “saper prendere decisioni importanti come quella che deve essere presa adesso, ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 18 gennaio 2022) Il giorno dell’incontro tra Enrico Letta, Giuseppe Conte e Roberto Speranza è quasi arrivato (domani), la prima votazione per il Colle si avvicina e, sindaco Pd di Bologna, saluta con favore “l’evoluzione delle ultime ore”, dice al Foglio, “e cioè il fatto che i leader dei partiti stiano dialogando, perché è molto importante che si trovi ungià per le prime votazioni, a partire da un punto alto”. Elo rappresenta, pere per tanti sindaci per cui, intanto, non ci si può permettere di perdere il treno del Pnrr. La politica non significa soltanto “coraggio di governare”, dice— che dal territorio vede le cose dalla prospettiva di chi deve fare — ma significa anche “saper prendere decisioni importanti come quella che deve essere presa adesso, ...

