Droga dello stupro a Roma, violentata un’americana. L’approccio in un pub di Testaccio (Di martedì 18 gennaio 2022) Droga dello stupro, c’è l’ennesima vittima. La denuncia è dello scorso ottobre. L’ha presentata una 19enne americana, a Roma per motivi di studio e che ora ha abbandonato la città per tornare negli Usa. Si è svegliata in un appartamento con uno sconosciuto addosso. Non sapeva dove fosse e come fosse finita lì. La ragazza aveva conosciuto l’uomo che l’ha violentata in un locale al Testaccio. Lui le offre da bere e utilizza la Droga dello stupro per stordirla. Dopo la violenza l’uomo è fuggito con i gioielli della vittima e i carabinieri di Trastevere gli stanno dando la caccia. LEGGI ANCHE "Droga dello stupro" ai clienti della Roma bene: da piazza ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 18 gennaio 2022), c’è l’ennesima vittima. La denuncia èscorso ottobre. L’ha presentata una 19enne americana, aper motivi di studio e che ora ha abbandonato la città per tornare negli Usa. Si è svegliata in un appartamento con uno sconosciuto addosso. Non sapeva dove fosse e come fosse finita lì. La ragazza aveva conosciuto l’uomo che l’hain un locale al. Lui le offre da bere e utilizza laper stordirla. Dopo la violenza l’uomo è fuggito con i gioielli della vittima e i carabinieri di Trastevere gli stanno dando la caccia. LEGGI ANCHE "" ai clienti dellabene: da piazza ...

