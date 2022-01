Commercio estero: a novembre export +16,8%, import + 27,9% (Di martedì 18 gennaio 2022) A novembre 2021 l'Istat stima una crescita congiunturale per entrambi i flussi commerciali con l'estero, più intensa per le esportazioni (+2,7%) che per le importazioni (+1,7%). "Su base annua, la ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 18 gennaio 2022) A2021 l'Istat stima una crescita congiunturale per entrambi i flussi commerciali con l', più intensa per le esportazioni (+2,7%) che per leazioni (+1,7%). "Su base annua, la ...

Ultime Notizie dalla rete : Commercio estero Commercio estero: a novembre export +16,8%, import + 27,9% A novembre 2021 l'Istat stima una crescita congiunturale per entrambi i flussi commerciali con l'estero, più intensa per le esportazioni (+2,7%) che per le importazioni (+1,7%). "Su base annua, la crescita dell'export torna ad accelerare (+16,8%, da +7,4% di ottobre) e interessa tutti i settori a ...

Il Covid fa venir voglia di mangiare italiano: record storico dell'expò alimentare L’agroalimentare italiano è uscito dalla crisi generata dalla pandemia Covid più forte di prima con il record storico nelle esportazioni che fanno registrare un balzo dell’11% per un valore vicino ai ...

