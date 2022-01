Australian Open 2022, Stefano Travaglia: “Ho avuto un problema muscolare alla gamba sinistra durante la partita” (Di martedì 18 gennaio 2022) Nella notte italiana si sono svolte diverse partite valevoli per il primo turno degli Australian Open 2022. Tra queste, ci sono state anche le sfide degli azzurri Stefano Travaglia e Marco Cecchinato. I due italiani hanno sfidato rispettivamente lo spagnolo Roberto Bautista Agut e il tedesco Philipp Kohlschreiber e, purtroppo, sono usciti sconfitti. A Travaglia non è bastata una buona prestazione per avere la meglio sulla 15ma testa di serie del torneo. L’italiano è stato infatti superato per 7-6(2), 6-4 5-7 6-1, dopo quasi tre ore di battaglia. “Nel primo set sono stato avanti per due volte di un break ed ho servito anche per il set sul 5 a 4 ma entrambe le volte ho ceduto la battuta a 30. Sul 4-3 ho provato a mettere qualche prima più lavorata per aumentare la percentuale, ma se la ... Leggi su oasport (Di martedì 18 gennaio 2022) Nella notte italiana si sono svolte diverse partite valevoli per il primo turno degli. Tra queste, ci sono state anche le sfide degli azzurrie Marco Cecchinato. I due italiani hanno sfidato rispettivamente lo spagnolo Roberto Bautista Agut e il tedesco Philipp Kohlschreiber e, purtroppo, sono usciti sconfitti. Anon è bastata una buona prestazione per avere la meglio sulla 15ma testa di serie del torneo. L’italiano è stato infatti superato per 7-6(2), 6-4 5-7 6-1, dopo quasi tre ore di battaglia. “Nel primo set sono stato avanti per due volte di un break ed ho servito anche per il set sul 5 a 4 ma entrambe le volte ho ceduto la battuta a 30. Sul 4-3 ho provato a mettere qualche prima più lavorata per aumentare la percentuale, ma se la ...

