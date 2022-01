Tim: chiude pesante in Piazza Affari, - 3% (Di lunedì 17 gennaio 2022) Giornata negativa per Tim in Borsa: il titolo, sotto le vendite dalla mattinata, ha chiuso in calo del 3,1% a 0,43 euro sui minimi della seduta, quindi piuttosto ampiamente sotto gli 0,505 euro dell'... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 17 gennaio 2022) Giornata negativa per Tim in Borsa: il titolo, sotto le vendite dalla mattinata, ha chiuso in calo del 3,1% a 0,43 euro sui minimi della seduta, quindi piuttosto ampiamente sotto gli 0,505 euro dell'...

TIM_Official : ? #CagliariBologna chiude la 21ª giornata della #SerieATIM! ?? Chi porterà a casa la vittoria? Non perderti il matc…

Ultime Notizie dalla rete : Tim chiude La frenata del Dragone non pesa sui listini europei (orfani di Wall Street), Milano chiude a +0,5% Andamento dello spread Btp / Bund A Milano in calo Tim e Atlantia, al top Tenaris Tra le big di Piazza Affari ha perso terreno per tutta la seduta Telecom Italia : secondo le indiscrezioni del week ...

