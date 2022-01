Tecnici, informatici e agenti di polizia Il Comune assume subito 30 dipendenti - Cronaca, Como (Di lunedì 17 gennaio 2022) Per presentare le domande ci sono trenta giorni di tempo a partire dalla pubblicazione in Gazzetta e si cercano laureati o diplomati, a seconda della categoria di inquadramento. Inserisci e - mail e ... Leggi su laprovinciadicomo (Di lunedì 17 gennaio 2022) Per presentare le domande ci sono trenta giorni di tempo a partire dalla pubblicazione in Gazzetta e si cercano laureati o diplomati, a seconda della categoria di inquadramento. Inserisci e - mail e ...

Advertising

coledoni : @malikapollo @MauroAmbrosiani Io non trovo scuse... Dico che le persone con le caratteristiche che cerca questa azi… - coledoni : @malikapollo @MauroAmbrosiani Cerca tecnici informatici capaci... - coledoni : @malikapollo @MauroAmbrosiani Questa azienda cerca varie tipologie di tecnici informatici ... - ManySkills1701 : L'ammontare degli stipendi proposti per gli oltre 300 tecnici informatici che l'azienda prevedere in gran parte di… - _dqcp : @Gazzettino Con tutti i milioni destinati alla sanità un sistema informatico degno dello zaiastan e tecnici informatici all'altezza no eh? -