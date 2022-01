Spalletti | “Zielinski e Osimhen? Il loro ritorno ci permette di avere una cosa”

(Di lunedì 17 gennaio 2022) Il tecnico del Napoli, Luciano, ha rilasciato alcune dichiarazioni prima del match contro il Bologna. Queste le sua parole, rilasciate ai microfoni di DAZN: “? Mi fa piacere, se non sempre, quasi sempre la mia rosa a disposizione. E’ dalla qualità di tutta la rosa che si può venir fuori come una grande squadra.hanno caratteristiche uniche e sono qualità che vorremmosempre a disposizione. Lapresenza ci dà serenità”. “Diventa facileun rapporto con Sinisa. Se lui ha evidenziato una stima nei confronti di Napoli e del Napoli è una persona intelligente perché i napoletani meritano questa simpatia. Mi sembra che il Bologna con lui abbia ...

NAPOLI (4 - 2 - 3 - 1): Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Jesus, Mario Rui, Lobotka, Fabian, Elmas,, Lozano, Mertens. All.Questo ko si aggiunge a tanti altri indisponibili nella squadra di Luciano. Koulibaly, ... Il Coronavirus ferma ancora Mario Rui e. Invece per l'infortunio contro la Sampdoria non ...Il tecnico del Napoli Luciano Spalletti è stato intervistato dai colleghi di DAZN ... Dalla qualità di tutta la rosa si può venire fuori come squadra forte. Il recupero di Zielinski e Osimhen è ...Luciano Spalletti, tecnico del Napoli, ha parlato nel prepartita di Bologna-Napoli ai microfoni di DAZN: "Mi fa piacere avere quasi sempre la mia rosa a disposizione. Dalla qualità di tutta la rosa si ...