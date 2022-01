Scream | Jasmin Savoy Brown e Mason Gooding | “Meglio affrontare Ghostface che il Covid”

Leggi su movieplayer

(Di lunedì 17 gennaio 2022) Abbiamo intervistato, due dei giovani interpreti del nuovo, ora nelle sale. Tra i nuovi volti di, da qualche giorno nelle sale italiane, ci sono, che sullo schermo interpretano due gemelli, nipoti di Randy Meeks, il mitico esperto di cinema che nella trilogia originale spiegava le regole dell'horror. Lei ha ereditato la passione dello zio, anche se, come emerge dalla nostra intervista esclusiva, la cosa non si riflette nella vita vera: alla domanda su come se la caverebbe se interrogata al telefono da, risponde al posto suo il collega, dicendo "Morirebbe subito!". Lei concorda, ...