Sabatini: «Non voglio retrocedere» (Di martedì 18 gennaio 2022) SALERNO – Ci crede. Fortemente. Coinvolto dal progetto, sorpreso dall’entusiasmo del presidente e dall’accoglienza ricevuta. Walter Sabatini, nuovo direttore sportivo della Salernitana (foto Gambardella), ha in testa un solo obiettivo e per raggiungerlo è pronto a tutto, a lavorare anche di notte. L’imperativo è chiaro: “Sono di fronte ad un impegno grande che mi prendo in prima persona, sostenuto dalla società fatta da uomini di cultura e mi sento tutelato. Non voglio retrocedere, mi ucciderebbe. Spero di continuare a vivere e farò di tutto perché non succeda”. Nel suo discorso introduttivo l’ex ds di Palermo e Roma, tra le tante, si è detto sorpreso dell’accoglienza riservatagli: “Accoglienza straordinaria che non mi sarei atteso e questo è uno stimolo straordinario di cui tutti hanno bisogno e che rende quanto sia tangibile la forte ... Leggi su cronachesalerno (Di martedì 18 gennaio 2022) SALERNO – Ci crede. Fortemente. Coinvolto dal progetto, sorpreso dall’entusiasmo del presidente e dall’accoglienza ricevuta. Walter, nuovo direttore sportivo della Salernitana (foto Gambardella), ha in testa un solo obiettivo e per raggiungerlo è pronto a tutto, a lavorare anche di notte. L’imperativo è chiaro: “Sono di fronte ad un impegno grande che mi prendo in prima persona, sostenuto dalla società fatta da uomini di cultura e mi sento tutelato. Non, mi ucciderebbe. Spero di continuare a vivere e farò di tutto perché non succeda”. Nel suo discorso introduttivo l’ex ds di Palermo e Roma, tra le tante, si è detto sorpreso dell’accoglienza riservatagli: “Accoglienza straordinaria che non mi sarei atteso e questo è uno stimolo straordinario di cui tutti hanno bisogno e che rende quanto sia tangibile la forte ...

