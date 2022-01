Red Canzian, paura per l’ex Pooh ricoverato in ospedale (Di lunedì 17 gennaio 2022) Red Canzian sabato doveva presentare l’anteprima del suo musical Casanova opera pop ma ha dovuto rinunciare a causa di un’infezione Red Canzian ha avuto un serio problema di salute che gli ha impedito di essere presente all’anteprima dello spettaccolo al quale ha lavorato per tre anni. “Il destino così ha voluto”, sono le parole dell’ex Pooh riportata dal Corriere Veneto. “La cosa importante è che vi sia arrivato al cuore qualcosa di bello, vero, sincero e di onesto”, ha proseguito. Red Canzian (Getty Images)L’opera è tratta dal romanzo di Matteo Strukul e l’evento si è svolto sera sabato al teatro Metropolitano di San Donà di Piave, a Venezia. Canzian ha parlato ai suoi spettatori inviando un audio, un segno di vicinanza e di affetto in una serata che doveva essere ... Leggi su ck12 (Di lunedì 17 gennaio 2022) Redsabato doveva presentare l’anteprima del suo musical Casanova opera pop ma ha dovuto rinunciare a causa di un’infezione Redha avuto un serio problema di salute che gli ha impedito di essere presente all’anteprima dello spettaccolo al quale ha lavorato per tre anni. “Il destino così ha voluto”, sono le parole delriportata dal Corriere Veneto. “La cosa importante è che vi sia arrivato al cuore qualcosa di bello, vero, sincero e di onesto”, ha proseguito. Red(Getty Images)L’opera è tratta dal romanzo di Matteo Strukul e l’evento si è svolto sera sabato al teatro Metropolitano di San Donà di Piave, a Venezia.ha parlato ai suoi spettatori inviando un audio, un segno di vicinanza e di affetto in una serata che doveva essere ...

Advertising

zaiapresidente : ?????? FORZA RED, TORNA PRESTO! IL TUO POSTO E’ NEL CUORE DELLA MUSICA E DELLA GENTE! I miei più affettuosi auguri d… - repubblica : Red Canzian, l'ex Pooh in ospedale per un'infezione. Zaia: 'Riprenditi in fretta' - Adnkronos : #RedCanzian in ospedale per una grave infezione. #notizie - oggitreviso : Red Canzian ricoverato in terapia intensiva - tusciaweb : Red Canzian, ex batterista e voce dei Pooh, ricoverato per un’infezione Treviso - Red Canzian, ex batterista e voc… -