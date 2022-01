Omicron "buca" la Cina: record di contagi dal marzo 2020, terrore per le Olimpiadi di Pechino (Di lunedì 17 gennaio 2022) Le misure draconiane contro i focolai non sono servite: la Cina ha raggiunto il nuovo record di casi di Covid giornalieri da marzo 2020, immediatamente dopo la drammatica prima ondata di Wuhan. Sono 223 i nuovi positivi, una inezia in apparenza, ma sufficienti per mettere in grave allarme le autorità di Pechino e il regime di Xi Jinping, che tutto voleva tranne che una nuova allerta pandemica a ridosso delle Olimpiadi invernali, che scatteranno tra tre settimane. Secondo la Commissione sanitaria nazionale, tra i 163 contagi interni 80 sono relativi a Tianjin, primo focolaio della temutissima variante Omicron nel Paese, mentre altri 9 sono relativi al polo manifatturiero del Guangdong. Un caso (letale) di Omicron è stato ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 17 gennaio 2022) Le misure draconiane contro i focolai non sono servite: laha raggiunto il nuovodi casi di Covid giornalieri da, immediatamente dopo la drammatica prima ondata di Wuhan. Sono 223 i nuovi positivi, una inezia in apparenza, ma sufficienti per mettere in grave allarme le autorità die il regime di Xi Jinping, che tutto voleva tranne che una nuova allerta pandemica a ridosso delleinvernali, che scatteranno tra tre settimane. Secondo la Commissione sanitaria nazionale, tra i 163interni 80 sono relativi a Tianjin, primo focolaio della temutissima variantenel Paese, mentre altri 9 sono relativi al polo manifatturiero del Guangdong. Un caso (letale) diè stato ...

