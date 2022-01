Olimpiadi Pechino 2022 | nessun biglietto in vendita | spettatori solo su invito

Leggi su sportface

(Di lunedì 17 gennaio 2022) La politica per glidei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali diè stata annunciata oggi. Data l’attuale situazione della pandemia di COVID-19, al fine di garantire la sicurezza di tutti i partecipanti e degli, si legge nel comunicato, è stato deciso che i biglietti non devono più essere venduti ma devono far parte di un programma adattato che inviterà gruppi dia essere presenti in loco durante i Giochi. Gli organizzatori si aspettano che questirispettino rigorosamente le contromisure COVID-19 prima, durante e dopo ogni evento in modo da contribuire a creare un ambiente assolutamente sicuro per gli atleti. Questo annuncio fa seguito alla pubblicazione dei principi della politica di prevenzione e controllo della pandemia per ...