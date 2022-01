Mirabelli va contro Fico | ' I parlamentari positivi hanno diritto di votare'

Advertising

globalistIT : -

Ultime Notizie dalla rete : Mirabelli contro

Globalist.it

'Mi chiedo - ha osservato- se non sia possibile, nell'ambito della stessa sede parlamentare, avere un percorso interno e un luogo che consenta loro di partecipare all'assemblea con queste ...ROMA - Una corsail tempo. Che però non è ancora detto vada a buon fine. Anche se al Csm l'intenzione di "... La mafia foggiana attacca lo Stato: "Il Csm recuperi la sua discrezionalità. ...Il presidente emerito della Corte costituzionale: "E' necessario. Si tratta di creare le condizioni per farlo in sicurezza" ...Susanna Galeazzi è la figlia del compianto Giampiero il noto giornalista sportivo. Di lei sappiamo che è una nota giornalista e che ...