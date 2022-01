Mes e inflazione sul tavolo dell' Eurogruppo a Bruxelles

(Di lunedì 17 gennaio 2022) La riunione al via nel pomeriggio sotto la presidenza del ministroe Finanze irlandese Danohoe. Presente anche Franco. Esordio per i ministri di Olanda, Austria, Lussemburgo e soprattutto ...

La riunione al via nel pomeriggio sotto la presidenza del ministro delle Finanze irlandese Danohoe. Presente anche Franco. Esordio per i ministri di Olanda, Austria, Lussemburgo e soprattutto ......26% della settimana conclusasi il 27 dicembre, portando il tasso dirusso su base annua ...avanzerà un richiamo amichevole all'Italia per il ritardo nella ratifica del Trattato sul nuovoIl caro-energia e l’impennata dell’inflazione, la revisione del Patto di stabilità, il processo di ratifica del Mes e l’unione bancaria: riparte da qui, in occasione della prima riunione del 2022, il ...Debito pubblico nel Mes: fatti, analisi, scenari e incognite. L’analisi di Giuseppe Liturri. Puntuale come l’esattore delle tasse, giovedì un “alto funzionario dell’UE” ...