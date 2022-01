Grande Fratello Vip 6, trentacinquesima puntata: commenti a caldo (Di lunedì 17 gennaio 2022) Alle 21.40, su Canale 5, la trentacinquesima puntata della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Il reality show è condotto da Alfonso Signorini con Adriana Volpe e Sonia Bruganelli nel ruolo di opinioniste. A voi i commenti! L'articolo proviene da Isa e Chia. Leggi su isaechia (Di lunedì 17 gennaio 2022) Alle 21.40, su Canale 5, ladella sesta edizione delVip. Il reality show è condotto da Alfonso Signorini con Adriana Volpe e Sonia Bruganelli nel ruolo di opinioniste. A voi i! L'articolo proviene da Isa e Chia.

Advertising

NicolaPorro : ?? A #Ravenna controlli 'geolocalizzati' per la quarantena #Covid. Stento quasi a crederci (VIDEO)?? - QuiMediaset_it : In prima serata su #Canale5 appuntamento con #GFVIP condotto da @alfosignorini - TvTalk_Rai : Iniziare in tv dal Grande Fratello è forse la strada più facilmente percorribile. Le altre nuove strade sono Youtub… - AgenderBane : RT @nonsiapplica: baru ha chiesto a giacomo “ma non c’è mai stato un flirt tra due ragazzi nel grande fratello?” e giacomo “beh… non so…. i… - MariaChiaraCan7 : @GrandeFratello @alfosignorini @MediasetPlay Grande fratello e Signorini che ne dite di togliere queste immunità ch… -