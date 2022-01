Floridia per Le Scuole Aperte: che Nessuno Continui a Privare del Diritto Allo Studio i più Piccoli (Di lunedì 17 gennaio 2022) La sottosegretaria all’Istruzione Floridia si esprime in merito alla riapertura delle Scuole. “Ho atteso nel silenzio la prima settimana di scuola. L’inizio poteva anche essere complicato. Ma adesso basta! Che ... Leggi su youreduaction (Di lunedì 17 gennaio 2022) La sottosegretaria all’Istruzionesi esprime in merito alla riapertura delle. “Ho atteso nel silenzio la prima settimana di scuola. L’inizio poteva anche essere complicato. Ma adesso basta! Che ...

Advertising

RadioMilazzo : Sottosegretario Floridia: “Le scuole non si chiudono per paura e comodità. Basta la politica gridata da sceriffi” - radiostereo103 : Sottosegretario Floridia: 'Le scuole non si chiudono per paura e comodità' - - FulvioFloridia : EquiLIBRI MARTEDÌ 18 gennaio 2022, ore 17,00 con FABIO FAGNANI, per la presentazione del libro '58” su Marco Simonc… - TecnicaScuola : Riapertura scuole, Floridia: “In Sicilia troppa confusione. Basta chiusure per comodità” -- - GiornaleLORA : Floridia: “Le scuole non si chiudono per paura e comodità. Basta la politica gridata da sceriffi” -