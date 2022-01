Dayane Mello a Verissimo chiarisce: «Non ho subito nessuna molestia» (Di lunedì 17 gennaio 2022) Dayane Mello chiarisce la bufera scoppiata dopo la sua partecipazione al programma brasiliano “A fazenda”. «Non è successo nulla» ribadisce a Verissimo la showgirl, riferendosi al caos sulle molestie che avrebbe subito da un altro concorrente. «Non era una molestia, hanno costruito una storia sul nulla». Commossa di fronte alle immagini della figlia Sophie, rivela: «Lei è l’unica che mi fa commuovere è pura, è la mia vita». Reduce dal GF Vip 5 e da A Fazenda, Dayane ha avuto poco tempo da trascorrere con la figlia: «Purtroppo è il mio lavoro, quindi devo sacrificare il tempo per avere piccole soddisfazioni e ora le sto ottenendo». Leggi su newscronaca.myblog (Di lunedì 17 gennaio 2022)la bufera scoppiata dopo la sua partecipazione al programma brasiliano “A fazenda”. «Non è successo nulla» ribadisce ala showgirl, riferendosi al caos sulle molestie che avrebbeda un altro concorrente. «Non era una, hanno costruito una storia sul nulla». Commossa di fronte alle immagini della figlia Sophie, rivela: «Lei è l’unica che mi fa commuovere è pura, è la mia vita». Reduce dal GF Vip 5 e da A Fazenda,ha avuto poco tempo da trascorrere con la figlia: «Purtroppo è il mio lavoro, quindi devo sacrificare il tempo per avere piccole soddisfazioni e ora le sto ottenendo».

