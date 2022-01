Barmasse | ' Una notte odiosa e senza corde fisse | ma lo stile alpino è questo'

(Di lunedì 17 gennaio 2022) Gelo, vento molto forte e una temperatura percepita vicina ai 40 gradi sotto lo zero. Nonostante, la giornata e la nottata passata - a quota 6.200, al cosiddetto campo 2 - da Hervèe ...

Questo vuol dire:notte in tre posizioni: due laterali e la terza supino, con in più questo vento fortissimo che faceva sbattere la tenda'. Poiammette anche un errore di valutazione: '...: "Vi racconto la salita al campo 2, venti a 40 all'ora e - 30° fuori"volta tornato a campo base del Nanga Parbat, l'alpinista racconta i difficili momenti dell'ascesa da quota 3.500 a 6.La prima invernale sulla parete Rupal, il primo tentativo e il rientro al campo base. "Ora aspettiamo le condizioni meteo adatte per risalire.” ...Ora che è al campo 2 l'alpinista, impegnato nella scalata insieme a David Goettler: "Le condizioni sono state buone solo all'inizio, poi..." ...