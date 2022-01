Australian Open 2022 | Caruso fuori al primo turno | passa Kecmanovic

Leggi su sportface

(Di lunedì 17 gennaio 2022) Nulla da fare per Salvatore, il famoso lucky loser che ha preso il posto in tabellone di Novak Djokovic: il tennista di Avola viene sconfitto nettamente da Miomir, il quale prevale per 6-4 6-2 6-1 in poco meno di due ore di gioco. L’azzurro, condannato dai propri errori non forzati (44 contro i 19 dell’avversario), conferma il proprio periodo non molto positivo e non riesce ad eguagliare il secondoraggiunto lo scorso anno, quando si arrese al quinto set contro Fabio Fognini. Il match è tutto all’insegna della rincorsa per il siciliano, il quale subisce già un break nel quinto game e va sotto 4-2: una piccola reazione lo rispedisce in parità, ma ciò non basta contro il serbo, regolare da fondo quanto basta per incartare il nostro rappresentante. Ilset si chiude sul 6-4 e il secondo non ...