Australian Open 2022 | Barty e Azarenka sul velluto | passano Sakkari e Osaka

(Di lunedì 17 gennaio 2022) È una Ashleighstellare quella che fa il suo esordio sulla Rod Laver Arena: la beniamina del pubblico di Melbourne ha battuto Lesia Tsurenko con l’umiliante score di 6-0 6-1, avendole concesso un solo game dopo aver conquistato tutti i primi 11 e aver sprecato match point nel dodicesimo. L’a, grazie a questo trionfo, si assicura l’accesso al secondo turno, quando dovrà sfidare la nostra Lucia Bronzetti, che si regalerà un incontro da sogno in uno degli stadi più belli del mondo. Avanza agevolmente anche Victoria, vincitrice, con il punteggio finale di 6-3 6-1 sull’ungherese Panna Udvardy: dopo un primo set a corrente alternata, la bielorussa si è accesa e ha iniziato a giocare come quasi solo lei fa fare, chiudendo la pratica dopo soli 65 minuti. Altra grande vittoria quella di Barbora Krejcikova, numero 4 ...

Matteo Berrettini, Camila Giorgi, Martina Trevisan e Lucia Bronzetti accedono al secondo turno degli Australian Open di tennis. Il 25enne romano Matteo Berrettini, n.7 del ranking Atp e del seeding australiano, ha faticato contro il 20enne statunitense. Vince Rafa Nadal, unico campione dell'Australian Open (2009) rimasto in tabellone quest'anno dopo l'esclusione di Djokovic. Il primo passo verso quello che potrebbe diventare il ventunesimo major in carriera è piuttosto agevole.