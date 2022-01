15enni rubano pc all’Istituto Primo Levi e li rivendono online

Leggi su nuovasocieta

(Di lunedì 17 gennaio 2022) Hanno tentato di vendere la refurtiva dei loro furti, ma sono stati scoperti da una delle vittime. Così tre studenti minorenni, dell’età di 15 anni, sono stati denunciati dai carabinieri di Torino Mirafiori per furto aggravato. I fatti di cui sono accusati si riferiscono all’episodio avvenuto nella notte tra il 19 e 20 ottobre scorso all’Iss “” del capoluogo torinese, quando furono portati via diversi computer. Alcuni dei quali ritrovati nella cantina di uno dei giovani durante la perquisizione. Infine uno dei tre quindicenni è stato anche denunciato per un altro furto, avvenuto il 19 dicembre in un capannone edile. L'articolo proviene da Nuova Società.