Tonga, tsunami dopo l'eruzione di un vulcano sottomarino (Di domenica 16 gennaio 2022) Allarme tsunami in tutto il Pacifico meridionale, dopo l'eruzione di un vulcano sottomarino al largo dell'isola di Tonga che ha costretto i residenti a fuggire verso le montagne. Le Hawaii sono gia' ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 16 gennaio 2022) Allarmein tutto il Pacifico meridionale,l'di unal largo dell'isola diche ha costretto i residenti a fuggire verso le montagne. Le Hawaii sono gia' ...

Tg3web : Pioggia di cenere e abitanti in fuga dalla costa a Tonga per l'esplosione di un vulcano sottomarino, che ha provoca… - fattoquotidiano : Eruzione vulcano Tonga, allarme tsunami per Usa, Alaska, Fiji e Nuova Zelanda: Hawai già raggiunte dalle onde - Agenzia_Ansa : Eruzione di un vulcano sottomarino, allarme tsunami da Tonga alle Fiji #ANSA - SalvatoreSamp : RT @3BMeteo: Gli effetti dell'impressionante esplosione del vulcano #HungaTonga: l'onda d'urto è stata registrata anche dai barometri itali… - MazzaliVanna : RT @RaiNews: Rientra l'allarme tsunami, dal Giappone alla Nuova Zelanda -