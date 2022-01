S’incendia un capanno nel centro di Caronno | è allarme

Leggi su ilnotiziario

(Di lunedì 17 gennaio 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Nella serata di domenica 16 gennaio, per cause in corso di accertamento, ha preso fuoco unadiacente un’abitazione di via Adua, nel cuore di. Dato l’, sono intervenuti sul posto i vigili del fuoco dalle sedi di Saranno e Busto/Gallarate con un’autopompa, un fuoristrada e un autobotte. Gli operatori hanno spento l’incendio e tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.