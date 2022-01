Sampdoria | esonerato D’Aversa | ritorno in casa blucerchiata | è fatta per il sostituto

(Di domenica 16 gennaio 2022) Il rendimento dellain stagione non è stato sicuramente all’altezza, nell’ultima giornata è arrivata una brutta sconfitta contro il Torino. La zona retrocessione è vicina e il rischio della Serie B è concreto. Insono preoccupati e la decisione è stata quella di un ribaltone in panchina. E’ statoil tecnico: è Marco Giampaolo il. Accordo raggiunto con un contratto di 6 mesi più eventuali due anni in caso di salvezza. L’esordio sarà con il botto, nella sfida di Coppa Italia contro la Juventus. Poi la trasferta fondamentale contro lo Spezia, vero e proprio scontro per la salvezza. L'articolo CalcioWeb.

Roberto D'Aversa verrà esonerato nelle prossime ore e la dirigenza della Sampdoria ha deciso di puntare sul ritorno di Marco Giampaolo, che ha già lavorato a Genova con ottimi risultati tra il 2016 ... La Sampdoria ha sciolto le riserve: già nelle prossime ore sarà esonerato mister Roberto D'Aversa e al suo posto tornerà in panchina il grande ex Marco Giampaolo. Ormai manca soltanto l'annuncio, la s ...