Poker del Verona sul Sassuolo | termina 2-4

(Di domenica 16 gennaio 2022) Una delle partite della 22esima giornata del campionato di Serie A, erache si è giocata oggi, domenica 16 gennaio, al Mapei Stadium. Numerosi gol hanno condito una gara che non è mai stata noiosa e ha fatto esultare più volte i tifosi.deldi Tudor sui neroverdi che si sono dovuti rassegnare alla sconfitta. Juventus Sampdoria CI 21-22 (probabili formazioni e Tv)del: com’è andata a? La partita traed Hellasche si è da poco conclusa al Mapei Stadium, è stata una gara davvero entusiasmante e ricca di gol. I padroni di casa guidati da mister Dionisi hanno cercato di attaccare e difendere la propria metà campo come meglio hanno potuto, ma la formazione veneta ...

L'Hellas domina il primo tempo già nelle prime battute. Gialloblù che occupano la metà campo del Sassuolo e creano occasioni in serie. Vanno in vantaggio con Gunter, ma il gol viene annullato ...È terminata Sassuolo-Verona, la prima sfida di questa domenica di Serie A. A trionfare sono stati i veneti, che hanno rifilato un poker reti ai neroverdi, col risultato finale che ha ...