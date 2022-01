Inter, contro l’Atalanta interrotta una striscia di 39 partite consecutive in gol in Serie A (Di lunedì 17 gennaio 2022) Inter e Atalanta si sono sfidate in una partita senza esclusione di colpi nella partita valida per la 22esima giornata di Serie A. Un incontro di alta classifica, come ormai di consueto negli ultimi anni, terminato 0-0 nonostante l’alta intensità del gioco, da una parte e dall’altra, con svariate occasioni da gol in cui o è mancato l’ultimo guizzo dell’attaccante, o è servito un grande Intervento dei due portieri. Alla fine, un pareggio che accontenta entrambe le formazioni, e che per l’Inter segna la fine della striscia di partite consecutive in Serie A con almeno un gol segnato: come sottolinea Opta, era da Udinese-Inter del gennaio 2021, ultima giornata del girone di andata della scorsa stagione e famosa per le ... Leggi su sportface (Di lunedì 17 gennaio 2022)e Atalanta si sono sfidate in una partita senza esclusione di colpi nella partita valida per la 22esima giornata diA. Un indi alta classifica, come ormai di consueto negli ultimi anni, terminato 0-0 nonostante l’alta intensità del gioco, da una parte e dall’altra, con svariate occasioni da gol in cui o è mancato l’ultimo guizzo dell’attaccante, o è servito un grandevento dei due portieri. Alla fine, un pareggio che accontenta entrambe le formazioni, e che per l’segna la fine delladiinA con almeno un gol segnato: come sottolinea Opta, era da Udinese-del gennaio 2021, ultima giornata del girone di andata della scorsa stagione e famosa per le ...

