Che tempo che fa | ospiti Anthony S Fauci e Ficarra e Picone | stasera su Rai3

Che tempo che fa torna stasera su Rai3 dopo la pausa natalizia: tra gli ospiti della prima puntata del 2022 anche Ficarra e Picone, Anthony S. Fauci ed Elio Germano. Che tempo che fa torna stasera su Rai3 dalle 20:00 dopo la pausa natalizia. Accanto a Fabio Fazio, come sempre, Luciana Littizzetto, Filippa Lagerbåck, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Mago Forest, Massimo Lopez e Tullio Solenghi. ospiti della prima puntata del 2022 il direttore del National Institute of Allergy and Infectious Diseases Anthony S. Fauci; il Ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi; il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Franco Gabrielli, in libreria con ...

