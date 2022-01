Arisa commenta la sua esclusione da Sanremo 2022

(Di domenica 16 gennaio 2022) Ospite di Verissimo,racconta come abbia accolto la decisione di Amadeus di non selezionare il suo nuovo brano.

Ph: Bogdan Plakov Le parole disu Sanremo arrivano su Canale 5. Silvia Toffanin la accoglie in studio e nel salotto di Verissimola rinuncia al Festival. Si era presentata con un pezzo inedito che non è stato scelto dalla direzione artistica. Non sarà in gara tra i 25 Campioni di quest'anno e si dice molto ...sogna gli Eurovision anche perché, ha aggiunto, si sente profondamente italiana e le piacerebbe rappresentare il Paese all'estero. A tal proposito ha poi detto: 'Vorrei diventare una piccola ...Citofonare Rai2, Arisa in difficoltà durante l'intervista: Paola Perego e Simona Ventura le fanno portare dell'acqua Si è raccontata con una lunga ...Per la prima volta la cantante ha confermato la relazione con il suo insegnante di danza a Ballando con le Stelle ...