SKY – Napoli-Tagliafico, contatti con l’Ajax: Interesse reale per il difensore (Di sabato 15 gennaio 2022) Il Napoli pensa a Tagliafico dell’Ajax per la difesa. contatti avviati per il difensore, che va in scadenza di contratto a giugno. Il Napoli lavora su Nicolas Tagliafico, terzino sinistro argentino di proprietà dell’Ajax che il club azzurro aveva già cercato nelle precedenti sessioni di mercato. Il Napoli ha manifestato un forte Interesse per il difensore e i contatti con l’Ajax sono stati avviati. La trattativa non è però semplice. A metà settimana sono attesi segnali definitivi sulla fattibilità dell’operazione per il laterale, che va in scadenza di contratto a giugno del 2023. Lo scorso agosto il laterale classe 1992 dell’Ajax era stato vicinissimo ... Leggi su napolipiu (Di sabato 15 gennaio 2022) Ilpensa adelper la difesa.avviati per il, che va in scadenza di contratto a giugno. Illavora su Nicolas, terzino sinistro argentino di proprietà delche il club azzurro aveva già cercato nelle precedenti sessioni di mercato. Ilha manifestato un forteper ile iconsono stati avviati. La trattativa non è però semplice. A metà settimana sono attesi segnali definitivi sulla fattibilità dell’operazione per il laterale, che va in scadenza di contratto a giugno del 2023. Lo scorso agosto il laterale classe 1992 delera stato vicinissimo ...

Advertising

SkySport : Napoli, obiettivo Tagliafico dall'Ajax per la difesa: le news di calciomercato #SkyCalciomercato #Calciomercato… - SkyTG24 : Covid #Campania, positivi trovati in strada: due denunciati - SkyTG24 : Boscoreale, cocaina nascosta in casa: arrestato - napolipiucom : SKY - Napoli-Tagliafico, contatti con l'Ajax: Interesse reale per il difensore #tagliaficonapoli… - SalvatoreMaior3 : RT @SkyTG24: #Napoli, poche decine di persone a manifestazione No Green Pass -