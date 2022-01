Omicron, sintomi lievi sui bambini sotto i cinque anni: ricoveri ridotti del 70%. Lo studio (Di sabato 15 gennaio 2022) La variante Omicron provoca effetti e sintomi lievi sui bambini di età inferiore ai cinque anni. È il risultato dello studio condotto negli Stati Uniti, attraverso una ricerca che ha coinvolto circa 80mila bambini contagiati dal Covid. La variante Omicron è “intrinsecamente lieve”, con un’infezione che provoca “effetti significativamente meno gravi” rispetto alla variante Delta, secondo lo studio ancora non sottoposto a revisione. Nell’analisi, sottolinea la Cnn, si fa riferimento ad una riduzione del 70% di ricoveri, terapie intensive e ricorso alla respirazione assistita rispetto ai dati associati alla variante Delta. In calo del 29% anche le visite in pronto ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 15 gennaio 2022) La varianteprovoca effetti esuidi età inferiore ai. È il risultato dellocondotto negli Stati Uniti, attraverso una ricerca che ha coinvolto circa 80milacontagiati dal Covid. La varianteè “intrinsecamente lieve”, con un’infezione che provoca “effetti significativamente meno gravi” rispetto alla variante Delta, secondo loancora nonposto a revisione. Nell’analisi,linea la Cnn, si fa riferimento ad una riduzione del 70% di, terapie intensive e ricorso alla respirazione assistita rispetto ai dati associati alla variante Delta. In calo del 29% anche le visite in pronto ...

