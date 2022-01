Australian Open 2022 | Matteo Berrettini | “Mi sento pronto e carico Outsider? C’è un ragazzo italiano…”

(Di sabato 15 gennaio 2022) Glisono ormai prossimi a cominciare e inevitabilmente la vicenda che ha visto coinvolto Novak Djokovic sta condizionando questo avvicinamento allo Slam (17-30 gennaio). Da questo punto di vistaè molto concentrato. Il n.7 del mondo ha potuto sfruttare l’ATP Cup per riassaporare l’agonismo puro, dopo un epilogo molto amaro del 2021: infortunio nel corso delle ATP Finals, il ritiro dal Master e defezione in Coppa Davis. Unche vuol fare bene, consapevole delle sue possibilità: “Mibene, sono. So che ogni match sarà difficile perché nessuno regala niente, ma io sono consapevole di me stesso. Ho lavorato per essere al meglio qui e l’ATP Cup mi ha aiutato molto ad affrontare match di un certo ...

Advertising

fanpage : Novak #Djokovic non giocherà gli Australian Open. Il tennista numero 1 al mondo è stato espulso dall'Australia… - Agenzia_Ansa : Il ministero dell'immigrazione australiano ha annullato per la seconda volta il visto di Novak Djokovic, il tennist… - GuidoDeMartini : ?? LE PERSONE LIBERE fanno impazzire GLI SCHIAVI. ?? Il ministro dell’immigrazione australiano usa il suo potere per… - spagni_nelson : @Micheles7500 @El_Dogo17 @NicolaPorro Torniamo sempre qui, é Djokovic che vuole gli Australian Open o gli Australia… - Giorot74 : @gabrielevalmont @_andreamoroni_ Adoro la canzone e l'autore. Però è più da domenica sera... Certo, lui lunedì alle… -

Ultime Notizie dalla rete : Australian Open

Nel Media Day degli, prima di aggiornare i fan sulle sue condizioni fisiche, Tsitsipas ha subito chiarito: 'Sono qui per parlare di tennis, non di Novak Djokovic. In queste settimane ...Melandri si è schierato dalla parte di Novak Djokovic nella battaglia legale per partecipare agli: "Uno dei più importanti tornei del mondo non poteva non avere il numero uno e quindi ...Saranno tre gli azzurri accreditati di una testa di serie, vale a dire Matteo Berrettini, Jannik Sinner e Lorenzo Sonego. Di seguito l'elenco completo: TESTE DI SERIE 1 Novak ...Il campione maiorchino nella conferenza stampa prima dell'inizio del torneo ha parlato del caso Djokovic e del suo stato di forma: ...