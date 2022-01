Atalanta-Inter | Simone Inzaghi alla vigilia | “E’ sfida Scudetto Sanchez? Felice di averlo”

(Di sabato 15 gennaio 2022)ha parlatodi, big match della ventiduesima giornata della Serie A 2021/2022. Il tecnico dei Campioni d’Italia ha toccato diversi temi, partendo dSupercoppa vinta mercoledì con la Juventus: “Sicuramente è stata una grandissima soddisfazione, soprattutto perchè i subentrati sono stati decisivi – ha spiegato – Molto bello aver vinto il primo trofeo qui all’, meritando contro una squadra ottima. Adesso però tutto questo fa parte del passato, ci aspetta una partita molto complicata a Bergamo.” Inevitabili le domande su, match winner in Supercoppa e piuttosto velenoso nel post-partita: “Sonodi allenarlo, così come sonodi avere ...

Advertising

Inter : ??? | #INTERPODCAST Torna Kick Off dopo la splendida vittoria della #SupercoppaFrecciarossa ?? Ascolta la puntata… - sportli26181512 : Inter, Inzaghi: 'Con l'Atalanta partita Scudetto. Non parlo di Dybala': Le parole del tecnico dei nerazzurri alla v… - tuttoatalanta : Inter, Inzaghi: 'Con l'Atalanta è sfida Scudetto. Gasperini? Lui da anni che sta facendo bene...'… - CalcioNews24 : #Inter, parla #Inzaghi alla vigilia della sfida con l'#Atalanta ??? - sportface2016 : #AtalantaInter Le parole di Simone #Inzaghi nella conferenza stampa della vigilia -

Ultime Notizie dalla rete : Atalanta Inter

'Gasperini e l'fanno bene da tanti anni. Domani sarà una partita fisica, bella da vivere ... Attiva ora: tutte le notizie Serie A: tutte le notizie Calcio: tutte le notizie Gasport 15 ...Così Simone Inzaghi, allenatore dell', in conferenza stampa in vista del match di domani alle 20.45 al Gewiss Stadium contro l'. "Domani dobbiamo sbollire l'euforia perchéci attende una ...La 22a giornata di Serie A, condizionata da contagi e quarantene, presenta una partita di grande interesse: Atalanta-Inter, domenica 16 gennaio alle 20.45 (esclusiva DAZN). Curiosità anche per Bologna ...Ascolta la versione audio dell'articolo Dybala all’Inter? Simone Inzaghi ha risposto in conferenza stampa sulle voci relative al possibile inserimento dei nerazzurri Inzaghi è intervenuto in conferenz ...