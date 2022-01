ASCOLTI TV 14 GENNAIO 2022 | GFVIP 20 | 8% | THE VOICE SENIOR 19% | QUARTO GRADO 6% | I FUNERALI DI DAVID SASSOLI 21 | 3% | VID 17% | P5 13% | GEO 12 | 5%

(Di sabato 15 gennaio 2022)TV 14· Venerdì · Cumulati giornalieri per gruppo R A I24 – 3657 34.88PT – 8247 33.76 M E D I A S E T24 – 3676 35.07PT – 8784 35.96 Pres. UnoMattina – 598 12.90Tg1 ore 8 – 1178 20.30UnoMattina – 1069 17.84Storie Italiane – 909 16.53Storie Italiane – 996 16.57Tg1 Speciale (11.25) – 2378 21.35Tg1 (13.45) – 3466 22.48Pres. Oggi è un Altro Giorno – xOggi è un Altro Giorno – 1886 14.86Paradiso delle Signore – 2025 17.85Tg1 – xPres. Vita in Diretta – 2048 16.68Vita in Diretta – 2461 16.99L’Eredità – 3614 20.53L’Eredità – 5089 24.95Tg1 – 5861 25.44Soliti Ignoti – 5308 21.37The– 3902 18.96 1772 14.56 336 13.86 2811 24.92Tv7 – 710 8.03 Fascia 7-9 – 1104 20.97Tg5 ore 8 – 1391 23.78Mattino 5 News – 1163 19.46Mattino 5 News – 1067 19.48Forum – 1556 17.91Tg5 – ...

TV " Ieri sera, venerdì 14, il Grande Fratello Vip si è dovuto scontrare con The Voice Senior andato in onda sulla rete ammiraglia di Casa Rai: chi ha avuto la meglio? Ecco i dati ...tv venerdì 142022: access prime time e preserale Rai Uno: I soliti ignoti " Il ritorno ha conquistato spettatori (%). Canale5: Striscia la Notizia ha interessato una media di ...Il talent condotto da Antonella Clerici su Rai1 seguito da quasi 4 milioni di .... Canale 5 Grande Fratello Vip : 3.459.000 spettatori (share 21%. Rete4 Io speriamo che me la cavo : 1.218.000 spettato ...Ascolti Grande Fratello Vip 6, trentaquattresima puntata: ecco l'auditel del 14 gennaio 2022, Alfonso Signorini contro The Voice Senior.