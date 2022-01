Via della Loggia a senso unico alternato: i passaggi saranno regolati da semafori intelligenti (Di venerdì 14 gennaio 2022) ANCONA - Via della Loggia imbocca il senso unico alternato. La Giunta, nella prima riunione del nuovo anno, ha infatti approvato il documento denominato 'Linee di indirizzo per la migliore regolazione ... Leggi su corriereadriatico (Di venerdì 14 gennaio 2022) ANCONA - Viaimbocca il. La Giunta, nella prima riunione del nuovo anno, ha infatti approvato il documento denominato 'Linee di indirizzo per la migliore regolazione ...

Advertising

you_trend : ?? BREAKING #ReferendumCannabis: via libera della Cassazione sulle firme raccolte. Il 15 febbraio la Corte Costituz… - UNICEF_Italia : A 16 anni Ebrima è andato via dal suo paese, il Gambia ????, in cerca di un futuro migliore. Ha attraversato il deser… - petergomezblog : Parigi, centinaia di studenti in fila per avere cibo e beni di prima necessità: la coda di giovani in difficoltà a… - GColantuoni : RT @corazza_luisa: Niente più bambini di serie B per lo stato italiano. @maurizioambros8 sulla sentenza della @CorteCost via @Avvenire_Nei… - VBlasotta : Notte della Taranta 2020 - PIZZICA -