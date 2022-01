Valentina, la figlia Vip morta all’improvviso a soli 18 anni: “Un angelo è salito in cielo” (Di venerdì 14 gennaio 2022) La modella brasiliana Valentina Boscardin è morta a 18 anni a causa delle complicazioni derivanti dal Covid. Era ricoverata in ospedale a San Paolo, in Brasile. A confermare la triste notizia della sua scomparsa l’edizione portoghese della Cnn, che cita anche il giornalista brasiliano Felipeh Campos. La madre, Marcia Boscardin, conduttrice televisiva che ha anche lavorato come modella e attrice, è stata la prima a dare sui social la notizia della morte della figlia, pubblicando una loro foto insieme a queste parole: "È con grande dolore che dico addio all'amore della mia vita. Addio Valentina Boscardin Mendes. Lascia che Dio ti accolga a braccia aperte. figlia mia, ti amerò per sempre. Un angelo sale al cielo". Fatale una ... Leggi su howtodofor (Di venerdì 14 gennaio 2022) La modella brasilianaBoscardin èa 18a causa delle complicazioni derivanti dal Covid. Era ricoverata in ospedale a San Paolo, in Brasile. A confermare la triste notizia della sua scomparsa l’edizione portoghese della Cnn, che cita anche il giornalista brasiliano Felipeh Campos. La madre, Marcia Boscardin, conduttrice televisiva che ha anche lavorato come modella e attrice, è stata la prima a dare sui social la notizia della morte della, pubblicando una loro foto insieme a queste parole: "È con grande dolore che dico addio all'amore della mia vita. AddioBoscardin Mendes. Lascia che Dio ti accolga a braccia aperte.mia, ti amerò per sempre. Unsale al". Fatale una ...

