Paola Perego è diventata nonna bis: è nata Alice (Di venerdì 14 gennaio 2022) 'L'amore non si divide, si moltiplica' scrive una felicissima Paola Perego. La conduttrice tv annuncia di essere diventata nonna per la seconda volta: è nata Alice. La figlia Giulia Carnevale, avuta ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 14 gennaio 2022) 'L'amore non si divide, si moltiplica' scrive una felicissima. La conduttrice tv annuncia di essereper la seconda volta: è. La figlia Giulia Carnevale, avuta ...

Advertising

redazionerumors : Paola Perego è diventata nonna per la seconda volta: il tenero annuncio su Instagram #paolaperego - infoitcultura : Paola Perego nonna per la seconda volta: una foto annuncia la nascita della nipotina - infoitcultura : Paola Perego diventa nonna per la seconda volta: l'annuncio su Instagram è commovente - FreeStefano : @People1917 A seguire quella con l’ex di Paola Perego che stende Giletti ?? - telodogratis : Paola Perego nonna per la seconda volta: una foto annuncia la nascita della nipotina -