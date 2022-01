Ospina, oggi si stabiliranno i tempi di recupero (Di venerdì 14 gennaio 2022) Oltre alla pesante sconfitta di ieri sera, il Napoli continua a fare i conti con gli infortuni e gli indisponibili. Tra il primo e il secondo tempo della sfida contro la Fiorentina, infatti, David Ospina è stato costretto al cambio, dovuto ad un infortunio risentimento al polpaccio sinistro. Cambio Ospina Meret Nella giornata di oggi, secondo Il Mattino, il portiere verrà sottoposto agli esami per certificarne i tempi di recupero. È probabile, quindi, che l’estremo difensore colombiano salterà la gara di campionato contro il Bologna, partita per cui tornerà a disposizione Mario Rui, guarito dal covid-19, anche per dare un po’ di riposo a Ghoulam, ieri alla terza gara di fila da titolare. Leggi su spazionapoli (Di venerdì 14 gennaio 2022) Oltre alla pesante sconfitta di ieri sera, il Napoli continua a fare i conti con gli infortuni e gli indisponibili. Tra il primo e il secondo tempo della sfida contro la Fiorentina, infatti, Davidè stato costretto al cambio, dovuto ad un infortunio risentimento al polpaccio sinistro. CambioMeret Nella giornata di, secondo Il Mattino, il portiere verrà sottoposto agli esami per certificarne idi. È probabile, quindi, che l’estremo difensore colombiano salterà la gara di campionato contro il Bologna, partita per cui tornerà a disposizione Mario Rui, guarito dal covid-19, anche per dare un po’ di riposo a Ghoulam, ieri alla terza gara di fila da titolare.

Ultime Notizie dalla rete : Ospina oggi Ospina tra i big in scadenza, si va verso l'addio. Sarà di Meret il futuro In passato, si è fatto un gran parlare della capacità di Ospina di giocare bene con i piedi ma la differenza l'ha sempre fatta la sua autorevolezza alla guida del reparto. Oggi, David si avvia ad ...

Viola strepitosi: volano ai quarti di Coppa Italia ... qualità che ha evidenziato oggi, giocando a lungo in inferiorità numerica. In ogni momento di ... Al dodicesimo ci provano i viola con un sinistro di Vlahovic, deviato da Ospina. Ci prova al 20' anche ...

Ospina, oggi si stabiliranno i tempi di recupero SpazioNapoli IL MATTINO - Esami per Ospina per capire i tempi di recupero, col Bologna torna Mario Rui, ancora out Insigne Il Mattino scrive a proposito del Napoli: "Tra le cose negative della serata di Coppa Italia l'infortunio di Ospina costretto di uscire tra il primo e il secondo tempo per un risentimento al polpaccio ...

Napoli ko dopo 120', Fiorentina ai quarti di Coppa Italia In un ottavo di finale dalle mille emozioni la Fiorentina espugna il Maradona ai supplementari, elimina il Napoli e si regala i quarti di Coppa Italia ...

