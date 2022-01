LIVE Sci alpino, Seconda Prova Zauchensee in DIRETTA: Sofia Goggia in testa, quarta Nadia Delago. Risultati e classifica (Di venerdì 14 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.24 Termina qui la DIRETTA LIVE della Seconda Prova cronometrata di Zauchensee. Sofia Goggia migliora la Seconda piazza di ieri facendo segnare un ottimo tempo, appena sufficiente per tenersi alle spalle la ceca Ester Ledecka. Buoni segnali arrivano anche dalle sorella Nadia e Nicol Delago, rispettivamente quarta e ottava. Domani in programma la discesa libera alle 10.45, domenica il superG alle 11.30. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata! 12.21 I piazzamenti delle azzurre: 1 Sofia Goggia 1’47”19 4 Nadia Delago +0”77 8 Nicol ... Leggi su oasport (Di venerdì 14 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.24 Termina qui ladellacronometrata dimigliora lapiazza di ieri facendo segnare un ottimo tempo, appena sufficiente per tenersi alle spalle la ceca Ester Ledecka. Buoni segnali arrivano anche dalle sorellae Nicol, rispettivamentee ottava. Domani in programma la discesa libera alle 10.45, domenica il superG alle 11.30. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata! 12.21 I piazzamenti delle azzurre: 11’47”19 4+0”77 8 Nicol ...

