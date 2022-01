La senatrice che presenta una denuncia ai Carabinieri per la morte di Domenico Biscardi (Di venerdì 14 gennaio 2022) Le luci dei riflettori sulla morte di Domenico Biscardi non si spengono. Il 50enne di Caserta, deceduto qualche giorno fa per un malore in casa (probabilmente un infarto), era diventato l’idolo dei no vax per le sue tesi sui nanochip all’interno dei vaccini (e non solo). E ora anche la senatrice (anch’essa anti-vaccinista) Laura Granato – ex Movimento 5 Stelle – ha sporto una denuncia-querela ai Carabinieri sulla morte dell’uomo. Domenico Biscardi, la senatrice Granato sporge denuncia sulla sua morte Nel testo delle denuncia presentata ai Carabinieri dalla senatrice si legge: “Chiedo la punizione dei colpevoli ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 14 gennaio 2022) Le luci dei riflettori sulladinon si spengono. Il 50enne di Caserta, deceduto qualche giorno fa per un malore in casa (probabilmente un infarto), era diventato l’idolo dei no vax per le sue tesi sui nanochip all’interno dei vaccini (e non solo). E ora anche la(anch’essa anti-vaccinista) Laura Granato – ex Movimento 5 Stelle – ha sporto una-querela aisulladell’uomo., laGranato sporgesulla suaNel testo delleta aidallasi legge: “Chiedo la punizione dei colpevoli ...

