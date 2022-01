Il Paradiso delle Signore, Fabio Fulco e Alba Giaquinto saranno Ferdinando e Luisella (Di venerdì 14 gennaio 2022) Due nuovi ingressi caratterizzeranno le prossime puntate de Il Paradiso delle Signore 6, aggiungendo un po' di pepe alla trama. Tuttavia, non è detto che possano incontrare il gradimento degli spettatori e il motivo si potrà intuire di seguito. Attraverso i social e il settimanale 'Gente' si ha avuto modo di capire tutte queste succulente informazioni riguardanti sia l'arrivo del famosissimo attore Fabio Fulco che della giovane Alba Giaquinto. Il primo vestirà i panni dell'affascinante vedovo armatore Ferdinando di Torrebruna, mentre l'altra interpreterà Luisella Marangon. Anticipazioni Il Paradiso delle Signore, un vedovo armatore si innamorerà di Ludovica Bisognerà attendere il ... Leggi su tvpertutti (Di venerdì 14 gennaio 2022) Due nuovi ingressi caratterizzeranno le prossime puntate de Il6, aggiungendo un po' di pepe alla trama. Tuttavia, non è detto che possano incontrare il gradimento degli spettatori e il motivo si potrà intuire di seguito. Attraverso i social e il settimanale 'Gente' si ha avuto modo di capire tutte queste succulente informazioni riguardanti sia l'arrivo del famosissimo attoreche della giovane. Il primo vestirà i panni dell'affascinante vedovo armatoredi Torrebruna, mentre l'altra interpreteràMarangon. Anticipazioni Il, un vedovo armatore si innamorerà di Ludovica Bisognerà attendere il ...

