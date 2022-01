Green Pass, in giro con quello della figlia 12enne: solo due locali su 20 se ne accorgono (Di venerdì 14 gennaio 2022) Siamo andati a verificare l'efficacia dell'obbligatorietà del certificato verde rafforzato in bar e ristoranti del centro di Roma: il risultato è clamoroso Leggi su repubblica (Di venerdì 14 gennaio 2022) Siamo andati a verificare l'efficacia dell'obbligatorietà del certificato verde rafforzato in bar e ristoranti del centro di Roma: il risultato è clamoroso

Advertising

borghi_claudio : No ma è bellissimo. Non è il green pass che fa perdere. E' quello senza green pass. - borghi_claudio : Casi in Inghilterra in veloce caduta. Senza NESSUN green pass. Senza NESSUN obbligo. - NicolaPorro : Una donna incinta rimandata a casa e un malato oncologico che non può salire sul traghetto: quando il green pass ge… - sabribri1977 : RT @MarcoRizzoPC: Leggo di urgenze sanitarie rifiutate perché richieste da persone prive di Super Green Pass. Si può curare un ergastolano… - DavidGiachi : RT @MarcoRizzoPC: Leggo di urgenze sanitarie rifiutate perché richieste da persone prive di Super Green Pass. Si può curare un ergastolano… -