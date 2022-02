giuseppe degradi | il capogruppo della lega a ronco briantino | ha condiviso sui social un

(Di venerdì 14 gennaio 2022) Bar. Cal. per www.ilgiorno.it il post dicon draghi come hitler Draghi con i baffetti da Hitler, l'immagine vista più volte nei cortei No - Vax finisce sui profilideldi ...

Nei giorni scorsi a finire nella bufera era stato il capogruppo della Lega nel Comune di Ronco Briantino, in provincia di Monza e Brianza,, che sulla sua pagina Facebook aveva ...Scivolone social per il capogruppo della Lega di Ronco Briantino. Nei giorni scorsi l'esponente della minoranza ha postato una foto del premier Mario Draghi con le sembianze di Adolf Hitler sui propri profili Facebook e Instagram e oltre al ...A stanziarli l’Amministrazione guidata dal sindaco Giuseppe Spagnuolo che punta così a restituire ... si creano infatti pozzanghere con le forti piogge, un pantano e degrado a pochi passi dalla Dogana ...Le condizioni di degrado lungo il percorso industriale Irsap ex Asi Giammoro-Milazzo continuano a fare rumore. Eppure il silenzio da parte degli enti preposti- per il sindaco di Monforte San Giorgio ...