GF Vip | Kabir Bedi nel mirino del web | questa volta ha esagerato

(Di venerdì 14 gennaio 2022)è da poco entrato nella casa del GF Vip. Il suo ingresso, però, ha suscitato delle durissime critiche. Ecco cosa sta succedendo. Il GF Vip sta vedendo proprio in queste settimane, probabilmente, il suo momento più alto. Tante le dinamiche all’interno della casa che hanno portato a fortissimi argomenti di discussione. Le ultime vicende hanno portato, addirittura, il conduttore Alfonso Signorini all’interno della casa. Un ambiente che si è fatto, improvvisamente, incandescente. Per provare a smorzare i toni, la produzione con Alfonso Signorini ha pensato di inserire dei nuovi concorrenti. Prossimamente vedremo la reazione dei ragazzi all’entrata di Delia Duran. Ma in queste settimane è entrato anche un attore storico,. Il tanto amato Sandokan, però, sembra non si stia adattando ...

Ultime Notizie dalla rete : Vip Kabir

...(che si é esibita in cinguettii degni dei Nuovi Mostri) e un addormentatoBedi sempre più ' tigre della magnesia ', Soleil ha rimproverato a Gianmaria Antinolfi di legarsi sempre a donna...Tra gli ultimi arrivati nella casa del GFvi èBedi che, in queste settimane sta facendo fatica ad ambientarsi all'interno della casa di Cinecittà. L'attore, celebre al pubblico per aver interpretato il celebre Sandokan, in questi ...LEGGI ANCHE: — GF Vip, Valeria Marini costringe Federica a dormire così: surreale la scena in piena notte La showgirl non si separa mai dalla sua tigre di peluche che occupa quasi metà del letto, e co ...LEGGI ANCHE: -- GF Vip, Barù stronca Katia Ricciarelli: 'la apri anche abbastanza'. La battuta velenosa detta davanti a lei Come tutti sanno, Kabir Bedi è un nuovo concorrente di questa edizione e anc ...