(Di venerdì 14 gennaio 2022) E’ tanta la stizza che si legge in queste ultime ore sui social che parlano del Gf Vip 6 da parte degli spettatori del reality show. A provocare il fastidio di molti internauti che commentano la trasmissione di Alfonso Signorini è stato ilnella notte a. Il settantacinquenne attore pakistano è stato, infatti, costretto a lasciare il suo letto e a dormire in salotto dal momento che il suo russare infastidiva i suoi compagni di stanza. Molti utenti sono rimasti sconcertati nel vedere una persona anziana costretta a dormire su un divano e con le luci puntate addosso, ed è subito scattato il confronto con Katia Ricciarelli, alla quale la produzione hauna stanza privata (come del resto avvenne lo scorso anno per la contessa Patrizia De Blank), e con Giucas Casella ...

Le lacrime di Soleil Sorge e Valeria Marini per Katia Ricciarelli A poche ore dalla nuova puntata del Grande Fratello, Soleil è tornata a parlare con Valeria Marini delriservato ... Gf Vip 6, il trattamento riservato a Kabir Bedi fa infuriare il web: ecco cosa è successo. E' tanta la stizza che si legge in qu ...Soleil dispiaciuta per il trattamento riservato dai concorrenti del Gf Vip a Katia: "Non se lo merita". Katia Ricciarelli continua a stare al centro delle critiche per le offese rivolte a Lulù Selassi ...