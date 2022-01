Falsa la mail d’addio di David Rossi. Crolla il teorema dei pm sul suicidio. La rivelazione in un rapporto della polizia postale. Scovato dalla Commissione parlamentare d’inchiesta (Di venerdì 14 gennaio 2022) La mail in cui David Rossi (qui tutti gli articoli) annunciava la sua intenzione di suicidarsi è un falso. Si tratta di un documento creato “dopo la sua morte”. Lo sostiene la polizia postale, in una relazione che sembra far cadere definitivamente una delle principali prove che hanno portato la Procura di Siena ad archiviare la morte dell’ex capo della comunicazione del Monte dei Paschi di Siena come un insano gesto in cui non vi sono stati responsabili. Il lavoro della Commissione parlamentare d’inchiesta sul dramma consumatosi la sera del 6 marzo 2013, quando la vittima venne trovata sul selciato, sotto una finestra laterale della sede centrale di Mps in piazza Salimbeni, sembra così destinato a ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 14 gennaio 2022) Lain cui(qui tutti gli articoli) annunciava la sua intenzione di suicidarsi è un falso. Si tratta di un documento creato “dopo la sua morte”. Lo sostiene la, in una relazione che sembra far cadere definitivamente una delle principali prove che hanno portato la Procura di Siena ad archiviare la morte dell’ex capocomunicazione del Monte dei Paschi di Siena come un insano gesto in cui non vi sono stati responsabili. Il lavorosul dramma consumatosi la sera del 6 marzo 2013, quando la vittima venne trovata sul selciato, sotto una finestra lateralesede centrale di Mps in piazza Salimbeni, sembra così destinato a ...

