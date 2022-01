Da Giucas Casella a Barù | i momenti più divertenti del GF Vip

Advertising

Alessan54195341 : @giucas_casella @applefruit84 @AXBproduction Meno male che c è qualcuno sveglio Vedremo se metterà su famiglia con… - MaraMeo40220652 : @giucas_casella @applefruit84 @AXBproduction parli così e sei fan di Giucas che ne ha fatte pure di peggio alla com… - giucas_casella : @applefruit84 @AXBproduction Quando capitate che lui è un manipolatore sarà troppo tardi...usa tutti, moglie, Solei… - giucas_casella : @AXBproduction Sai cosa fa paura di te? Quanto sei minchione ???????????????????????????????????????????????????????? - AlfonsoGrazia10 : @mmbfanspage ti vuoi risvegliare da questo sogno ma che ti ha fatto Lulù???...???? @GFVIP_Official @Soleil_stasi… -

Ultime Notizie dalla rete : Giucas Casella

Va in onda stasera una nuova puntata del Grande Fratello Vip 2022: guarda il video con i momenti più divertenti delle puntate precedenti del GFAncheè tirato in ballo, dato che anche lui spesso è accusato di russare, ma non è mai stato costretto ad abbandonare la stanza e dormire sul divano.Il trattamento riservato a Kabir Bedi al Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini fa infuriare il popolo dei social. L’attore Kabir Bedi infatti, dopo quanto successo nella notte, ...Sophie insegna a Giucas i nomi dei sette nani di Biancaneve, ma il paragnosta non sa che si tratta di un altro scherzo ...